Катунь24: Воспитательница из Бийска представит регион на конкурсе «Воспитатель года России»

Конкурс пройдёт в городе Сочи с 4 по 9 октября.

Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

Алтайский край представит Наталья Шевченко, воспитатель бийской гимназии № 1. Ранее она стала победителем регионального этапа конкурса.

Как сообщает Минобрнауки Алтайского края, в рамках подготовки к конкурсу Наталья при финансовой поддержке Алтайской краевой и Бийской городской организаций Профсоюза приняла активное участие в летнем тренинг-лагере «Мастерская успеха» в Краснодарском крае.

Также педагог поделилась опытом на городской августовской педагогической конференции, где выступила с темой «Формирование навыков безопасного поведения у дошкольников в повседневной жизни», а также представила методические рекомендации на установочном семинаре городского конкурса «Воспитатель года – 2022» и рассказала о своих впечатлениях от прошедших конкурсных мероприятий.

Катунь24