Катунь24: В Рособрнадзоре рассказали, к чему может привести полный отказ от ЕГЭ

По мнению ведомства, единый стандарт экзамена мотивирует учеников к обучению.

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Отказ от аттестации в формате ЕГЭ может привести к снижению качества образования в стране, заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению», – заявили в Рособрнадзоре.

Ранее группа депутатов от фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект о прохождении ЕГЭ на добровольной основе с возможностью сдать выпускные экзамены по программам среднего общего образования в другой форме, сообщает РИА «Новости».

Катунь24