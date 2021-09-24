Катунь24: В Приморье стало больше редких амурских тигров
Учёные получили новые данные о популяции с помощью 450 ловушек фотомониторинга.
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В нацпарке «Земля леопарда» учёным удалось насчитать 41 взрослого амурского тигра. Таким образом, за два года диких кошек стало больше на 10.
Кроме старших, на территории обнаружили малышей — 14 котят. Но их включать в статистику, отметили специалисты, некорректно.
Как уточнили эксперты в беседе с РИА Новости, количество редких кошек растёт благодаря надежной охране территории и поддержания кормовой базы.
Вместе с амурскими тиграми в заповедниках обитают и дальневосточные леопарды. Группы животных находятся рядом и не мешают друг другу.
Согласно наблюдениям учёных, на российских охраняемых территориях в дикой природе живёт 110 взрослых дальневосточных леопардов и около 600 амурских тигров.