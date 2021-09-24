Катунь24: Возле барнаульской горбольницы № 5 высадили деревья

Акция по высадке деревьев состоялась накануне месячника санитарной очистки.

Фото: официальный сайт Барнаула

В мероприятии приняли участие глава администрации Центрального района Максим Сабына, главный врач городской больницы № 5 Ирина Вильгельм вместе с коллективом медучреждения, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов, а также руководители компании «Адалин-Строй».

Участники высадили рябины, липы, яблони и клены — всего 50 саженцев.

Глава администрации Центрального района подчеркнул, что в октябре на территории района будет высажено более 500 деревьев и кустарников.

Катунь24