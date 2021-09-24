Катунь24: В России подвели предварительные итоги выборов в Госдуму

Голосование проходило в течение трёх дней: с 17 по 19 сентября 2021 года.

Фото: duma.gov.ru

Как сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, по результатам обработки 100 % протоколов по предварительным итогам в Госдуму проходят пять партий: «Единая Россия» (49,82 %), КПРФ (18,93 %), ЛДПР (7,55 %), «Справедливая Россия — За правду» (7,46 %) и «Новые люди» (5,32 %). Явка на выборы по всей стране составила почти 52 %. По словам председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, объявившей выборы состоявшимися, процент явки в 2021 году был выше, чем на выборах в 2016 году (47,81 %).

Напомним, половина депутатов избрана по партийным спискам (225 человек), половина — по одномандатным округам. Лидерами на выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Алтайском крае стали Александр Прокопьев («Единая Россия»), Мария Прусакова («КПРФ»), Даниил Бессарабов и Иван Лоор, представители партии «Единая Россия».

По партийным спискам в регионе лидирует «Единая Россия». Она набрала 38, 26 %. На втором месте — КПРФ (30, 54 %). «Справедливая Россия — за правду» (9,86 %) на третьем месте. Также в Госдуму прошла партия ЛДПР (9, 1%) и «Новые люди» (6,9 %). Явка в Алтайском крае составила 38, 26 %.

Обновленный состав Госдумы сформирован на ближайшие пять лет. Кроме выборов депутатов в Государственную думу VIII созыва, в девяти регионах России также выбирали губернаторов, в 39 — депутатов заксобраний, в 11 административных центрах — местные парламенты.

Катунь24