Катунь24: В нескольких регионах Сибири выпал первый снег

На днях снег пошёл в Томской области, Красноярском крае и на Кузбассе.

Фото: Instagram.com/@_gorno_altaysk_one

В Томске снег посыпался рано утром. Слегка припорошило и Кузбасс, синоптики обещают местным жителям метели с мокрым снегом и дождём. В Красноярск и пригород, несмотря на конец сентября, тоже постучалась зима, сообщает Mash Siberia.

Кроме того, снег прошёл и в Республике Алтай. Очевидцы делятся заснеженным Телецким озером в социальных сетях.

Похолодание с мокрым снегом ожидается и в Алтайском крае. 24 сентября столбики термометров опустятся до –5 градусов.



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