Катунь24: В России могут подорожать макаронные изделия

Рост цен возможен из-за возникшего дефицита твердых сортов пшеницы.

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Кроме того, производители макарон столкнулись с подорожанием с резким ростом сырья и материалов, что может привести к существенному увеличению стоимости конечной продукции. Об этом сообщает «Интерфакс». Тему обсудили во вторник, 21 сентября 2021, участники круглого стола, посвященного ситуации на рынке.

«Сейчас зерно просто вымывается, к нам на Алтай приехали все, кому не лень. Цена на пшеницу твердых сортов до недавнего времени на протяжении месяцев восьми держалась на уровне 28 тыс. рублей за тонну, а в последние полторы-две недели вышла на уровень 32 – 38 тыс. рублей», – отметил владелец холдинга «Алтан» (управляет «Поспелихинской макаронной фабрикой» в Алтайском крае) Валерий Покорняк.

Участники круглого стола также отметили, что предприятия продолжают работать на старых запасах – их хватит примерно до конца 2021 года. После производители будут вынуждены закупать пшеницу нового урожая. Цена на неё, возможно, уже будет завышена.

Кроме того, уточняет «Интерфакс», большой объём зерна вывозится из российских регионов в соседний Казахстан. Кроме того, как считают производители, мировые цены на зерно резко выросли из-за засухи в Канаде и США. Это привело к повышенному спросу на пшеницу, в том числе I и II класса, которых выращивается значительно меньше, чем мягких сортов.

В России ежегодно производится порядка 300-400 тыс. тонн пшеницы твердых сортов пшеницы; в советское время этот показатель достигал 1,5 млн тонн. В Алтайском крае рынок производства также сократился почти в 10 раз, до 40 тыс. тонн в год.

Чтобы предотвратить резкий рост стоимости сырья и готовой продукции, производители макарон предлагают ввести заградительные пошлины на экспорт пшеницы твердых сортов. Соответствующее обращение они направили ранее премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Катунь24