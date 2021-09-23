Катунь24: В Барнауле задымилась легковушка после удара о машину пожарных

Об аварии сообщили подписчики группы «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

Фото: «Инцидент Барнаул»

Свидетели ДТП сообщили, машины столкнулись сегодня, 22 сентября 2021 года, на проспекте Комсомольском. В аварии пострадали легковой автомобиль и пожарная машина.

По иронии, после удара, легковой автомобиль задымился. Судя по кадрам видео, пожарные незамедлительно начали помогать устранить источник, откуда пошел дым. Свидетели аварии также сообщили, что водитель легкового автомобиля «вылез в крови» из машины.

Катунь24