Катунь24: Виктор Томенко раскритиковал министра здравоохранения из-за дефицита кадров в Алтайском крае

Губернатор остался недоволен недостатком врачей в медучреждениях региона.

Фото: пресс-служба губернатора Алтайского края Embedded video for Виктор Томенко раскритиковал министра здравоохранения из-за дефицита кадров в Алтайском крае

Сегодня, 22 сентября, состоялось заседание краевого правительства. Министр здравоохранения Дмитрий Попов отчитался об укомплектованности врачами и средним медперсоналом — 67,5 % и 77 % соответственно. Также Попов отметил, что больше четверти алтайских врачей достигли пенсионного возраста, поэтому могут закончить работать в любой момент.

Виктор Томенко сказал, что доклад министра оставил его в тревожном состоянии и отметил, что в регионе сейчас самая низкая обеспеченность врачами за 30 лет.

«Мы не можем быть удовлетворены этими результатами и имеющимися планами. Надо менять подходы. Мы должны выработать рабочие механизмы», — подчеркнул глава региона.

Катунь24