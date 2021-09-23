Катунь24: В Алтайском крае погиб 10-летний ребёнок, отравившись газом из баллончика

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщают в ведомстве.

Фото: СК России по Алтайскому краю

По данным следствия, 21 сентября 2021 года в селе Мамонтовского района пять детей в возрасте от 10 до 13 лет купили в магазине газовый баллончик с бытовым газом. Ребята начали вдыхать пары газа, и одному из них, десятилетнему мальчику, стало плохо. Он упал в помещении заброшенного здания и скончался до прибытия скорой помощи.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства смерти подростка. Также следователи проверят законность продажи товара, запрещенного к реализации несовершеннолетним.

Напомним, в конце августа в Алтайском крае приняли закон, запрещающий продавать зажигалки и газовые баллончики детям.

Катунь24