Катунь24: В России с 2022 года вырастет МРОТ

В следующем году минимальный размер оплаты труда составит 13 617 рублей.

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Об этом сообщил в интервью РИА «Новости» глава Минтруда Антон Котяков. Он подчеркнул, что в нескольких отраслях произошёл рост заработных плат. В свою очередь, это приводит к росту медианной зарплаты, а значит, увеличению МРОТ.

Отметим, в 2020 году в стране приняли методику, согласно которой минимальный размер оплаты труда определяется как 42 % от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше. Также по закону размер МРОТ должен быть «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год».

Катунь24