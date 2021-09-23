Катунь24: В России решили усилить контроль за пополнением карт в банкоматах

В Центробанке считают эту меру необходимой для борьбы с мошенничеством.

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По данным Банка России, во втором квартале 2021 года мошенники украли с банковских счетов россиян больше 3 миллиардов рублей. Банки смогли вернуть только 7,4 % украденных средств.

Чаще всего мошенники убеждали своих жертв снять средства с карты, а потом внести их на другой счет.

«Злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств», — пояснили в журналистам РБК в ЦБ.

В Центробанке считают, что для борьбы с мошенничеством в стране следует усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы. В том числе, регулятор выступает с инициативой уделить особое внимание к антифрод-процедуре, которая предотвращает мошеннические транзакции.

Катунь24