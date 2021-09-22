Катунь24: Власти Барнаула вручили награды участникам Паралимпиады в Токио

Награды спортсменам вручили сегодня, 21 сентября 2021 года, на расширенном аппаратном совещании в администрации города, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: barnaul.org

Благодарности за заслуги в развитии спорта, подготовку и успешное выступление на XVI Паралимпийских играх в Токио вручил спортсменам глава города Вячеслав Франк.

Награды получили заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике (спорт слепых), бронзовый призер на дистанции 5000 метров на Паралимпийских играх «Токио-2020» Александр Костин, мастер спорта России по легкой атлетике, спортсмен-ведущий Александра Костина Юрий Клопцов, заслуженный мастер спорта России (спорт слепых), занявший пятое место на дистанции 1500 метров, восьмое — на дистанции 400 метров на Паралимпийских играх «Токио-2020», Егор Шаров, а также Сергей Мануйлов, заслуженный тренер России по легкой атлетике, тренер Егора Шарова, Александра Костина и Юрия Клопцова. Вячеслав Франк поблагодарил паралимпийцев за достойное выступление и пожелал им дальнейших побед на других соревнованиях.

«Хочется поблагодарить всех, кто болел за нас, следил за нашими победами, волнениями, спасибо огромное за эту поддержку. Я – уроженец Барнаула, это моя родина, и, хочется пожелать нашему самому лучшему городу дальнейшего процветания и развития. А мы, со своей стороны, будем прославлять его на международной спортивной арене! – отметил мастер спорта России Егор Шаров.

Катунь24