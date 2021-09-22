Катунь24: В Сибири провели первую в мире операцию на клапане аорты без разреза грудины

Новосибирские кардиохирурги НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина провели первую в мировой практике одномоментную операцию на двустворчатом клапане аорты без разреза грудины 36-летнему пациенту с пороком сердца.

Фото: НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина

«Доступ к сердцу осуществили с полным сохранением целостности грудины через второй межреберный промежуток по передней поверхности грудной клетки», – уточняют в пресс-службе научного центра.

У мужчины была диагностирована недостаточность аортального клапана сердца, приводящая к обратному току крови из аорты в левый желудочек. Из-за этого желудочек значительно увеличился в размерах, что могло привести к его дисфункции. Помимо аортальной недостаточности у больного наблюдалось расширение восходящего отдела аорты.

Врачи приняли решение сохранить собственный клапан больного с помощью реконструктивной операции.

«Компьютерная томография показала, что у пациента аорта смещена вправо. Эта анатомическая особенность предоставила возможность избежать частичной стернотомии (рассечения грудины), сохранив ее целостность, и выполнить весь объем вмешательства через доступ во втором межреберном промежутке по передней поверхности грудной клетки. Осуществить технически сложное вмешательство через небольшой доступ в 6,5 см позволил накопленный опыт в области миниинвазивных технологий и хирургии аорты», – рассказал директор института патологии кровообращения НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина Александр Владимирович Богачев-Прокофьев.

Благодаря этой технологии удалось полностью сохранить костные структуры грудины, что минимизирует риск инфекционных осложнений хирургической раны. Кроме того, за счёт уменьшения хирургической раны возможна быстрая реабилитация: пациент сможет вернуться к полной физической активности уже через 10-14 дней после вмешательства, сообщает пресс-центр.

Катунь24