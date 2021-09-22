Катунь24: В Бийске заканчивается строительство первой новостройки с эскроу-счётом

Хозяева квартир получат ключи уже в октябре этого года.

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», пятиэтажку на улице Трофимова, 37 строит местная компания «РДМ». Рядом с домом расположился частный сектор, скверы, горбольница № 3, несколько детских садов и школ, а также институт и два колледжа.

Сейчас на объекте завершаются наружные работы, включая облицовку фасада штукатуркой и керамогранитной плиткой. Также ведётся благоустройство прилегающей территории.

В новостройке предусмотрено 50 квартир, общей площадью от 29 до 72 кв. м. Лифтов в здании не будет.

В целях обеспечения гарантий дольщиков застройщик открыл эскроу-счёт в Сбербанке. Деньги покупателей хранятся там, пока дом не будет введён в эксплуатацию. Такие правила позволяют защитить дольщиков от потери средств в случае заморозки строительства. В Барнауле таким образом уже построено и сдано семь жилых высоток.

Катунь24