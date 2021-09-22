Катунь24: В Нижнем Тагиле водитель автомобиля с алтайскими номерами перекрыл дорогу и разбил стёкла

Интересно, что инцидент произошёл на улице Алтайской.

Фото: «Barnaul 22»

Вечером 20 сентября 2021 года сотрудники ГИБДД заметили «ВАЗ-2112», который перегораживал проезжую часть улицы Алтайской в Нижнем Тагиле. Инспекторы ДПС подошли к владельцу и попросили его убрать машину с проезжей части. Однако мужчина отказался и, заявив, что автомобиль ему не нужен, разбил стёкла. Перед тем, как уйти, он разорвал документы и деньги и раскидал их по проезжей части.

В результате «ВАЗ-2112» бы эвакуирован на штрафную стоянку за нарушение правил остановки и стоянки, сообщает местный новостной портал TagilCity.ru.

Катунь24