Катунь24: В Нижнем Тагиле водитель автомобиля с алтайскими номерами перекрыл дорогу и разбил стёкла
Интересно, что инцидент произошёл на улице Алтайской.
Фото: «Barnaul 22»
Вечером 20 сентября 2021 года сотрудники ГИБДД заметили «ВАЗ-2112», который перегораживал проезжую часть улицы Алтайской в Нижнем Тагиле. Инспекторы ДПС подошли к владельцу и попросили его убрать машину с проезжей части. Однако мужчина отказался и, заявив, что автомобиль ему не нужен, разбил стёкла. Перед тем, как уйти, он разорвал документы и деньги и раскидал их по проезжей части.
В результате «ВАЗ-2112» бы эвакуирован на штрафную стоянку за нарушение правил остановки и стоянки, сообщает местный новостной портал TagilCity.ru.