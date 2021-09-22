Катунь24: В АКЗС назвали дату первой сессии обновлённого парламента

Она будет организационного характера, уточнили ТАСС в пресс-службе регпарламента.

Фото: Пресс-служба АКЗС

Сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания, восьмой созыв которого выбрали в Алтайском крае на прошедших выборах, назначена на 7 октября 2021 года, сообщили в издании. В пресс-службе ведомства пояснили, что на нём планируется избрать председателя, вице-спикера, структуру и председателей комитетов в новом созыве. Кроме того, вероятно, будут избраны и заместители председателей комитетов.

В выборах восьмого созыва Алтайского краевого Заксобрания участвовали 838 кандидатов, из них по краевым спискам партий «Единая Россия», «Яблоко», «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, КПРФ и «Коммунисты России» – 635 кандидатов, а также 153 кандидата по одномандатным округам. По партийными списками в голосовании лидирует «Единая Россия», набрав 34, 29 %, уточняет пресс-служба АКЗС. Далее идут КПРФ – 24,04 %, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 13,69 %, «Коммунисты России» – 12,1 %, ЛДПР – 10,71 %, «Яблоко» – 1,71 %.

Явка на выборы составила чуть более 40 %. Как отмечено на сайте Алтайского заксобрания, это предварительное распределение голосов, окончательные результаты будут сообщены дополнительно.

Катунь24