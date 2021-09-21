Катунь24: В Алтайском крае избили семью из-за места для рыбалки

У пострадавших зафиксировали многочисленные переломы от травм, разрывы органов и внутреннее кровотечение.

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О произошедшем рассказала городскому сообществу Barnaul 22 родственница пострадавших. 16 сентября 2021 года её сын, муж и отец супруга отправились на рыбалку в Шелаболихинский район. Прибыв на место, оставили машину на базе и далее отправились на лодке. Когда мужчины нашли подходящую заводь, причалили к берегу и стали выгружать вещи. В этот момент к ним подошел неизвестный мужчина и «стал кричать, чтобы те убирались». Как сообщает женщина, её супруг предложил незнакомцу найти другое место, но тот стал избивать её мужа: ударил в челюсть, а когда он потерял сознание, начал избивать руками и ногами по голове, груди, животу.

Удары неизвестный наносил мужчине на глазах у ребёнка и отца, который частично парализован и не мог быстро помочь. На просьбу прекратить избиение мужчина также получил удар, от чего упал, ударился головой и потерял сознание. Когда он очнулся, как пишет женщина, то «уже четверых мужчин, которые требовали уплыть или утопят».

«В итоге мужа столкнули с берега к лодке, в которой был мальчик, и начали спускаться к ним. В этот момент мальчик закричал. Четверо мужчин поднялись наверх и предупредили, что есть 30 минут, чтобы уплыть. Пожилой мужчина и мальчик побросали вещи в лодку, затащили мужа женщины (был без сознания) и уплыли на базу», — пересказывают слова женщины в паблике Barnaul 22.

Уже на базе муж рассказчицы то приходил в себя, то снова терял сознание. В ему больнице диагностировали множественные переломы рёбер, черепно-мозговую травму, разрыв селезенки и внутреннее кровотечение. Мужчине провели срочную операцию, сейчас он находится в реанимации. Его отец получил сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти, ему также требуется операция.

Место происшествия осмотрела полиция. Также правоохранители обнаружили нападавшего мужчину и оставили его под подпиской о невыезде. Родственница пострадавших просит заключить его под стражу и «жёстко расследовать преступление».

Катунь24