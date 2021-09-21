Катунь24: В Барнауле пройдёт семинар «Кризис: как подтянуть «люфты» и повысить точность управления»

Его проведёт Александр Фридман 28 октября.

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В программе:

Первое Лицо во время кризиса: естественные ошибки, их последствия для компании и сотрудников, правильная модель поведения, как и о чём информировать сотрудников, ключевые векторы фокусировки внимания.

Где взять деньги во время кризиса: действительно ли проблема в нехватке денег, стоит ли «рубить косты» и, если да, то как это сделать правильно, можно ли уменьшать ЗП сотрудникам, как это обставить, на какую ответную реакцию можно рассчитывать и как обеспечить нужную.

Сотрудники компании и возможные сценарии поведения во время кризиса: стоит ли рассчитывать на сплочение перед лицом опасности, почему в кризис может упасть производительность, какие «инструменты» будут полезны для обеспечения выполнения нужных задач.

Материализация «Чёрного ящика»: к чему приводит интуитивная сборка, как выглядит ваша система корпоративного управления, типичные ошибки и их причины, на что обратить внимание во время кризиса.

Корпоративная стратегия: нужна ли стратегия в кризис, типичные ошибки в применении, почему стратегия «не работает», правильные подходы к разработке и управлению выполнением в кризис.

Бизнес-окружение компании и «Чёрные лебеди» — как уменьшить уровень неопределённости? Выявление и оценка новых «цепочек влияния» на рынке, понимание смены критериев формирования спроса.

Организационная структура: типичные ошибки в формировании и правильные подходы к настройке в кризисной ситуации.

Как не «задушить птичку»: регламенты и бизнес-процессы, типичные ошибки в использовании и правильные подходы позволяющие оптимизировать управление сотрудниками в кризисной ситуации.

Результат, или — «типа результат»: как сделать так, чтобы сотрудники работали хорошо, типичные ошибки руководителей в управлении подчинёнными и правильные акценты управления в кризисной ситуации.

В ходе программы вы получите:

Методы аудита реальных и потенциальных проблем

Оценки внешних и внутренних рисков вашей компании

Технологии разработки и реализации комплексных антикризисных мер

Подробнее о семинаре можно узнать по ссылке.

Катунь24