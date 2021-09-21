Катунь24: В алтайском вузе стартовал проект «Наука для почемучек»

В выпусках проекта покажут маленькие жизненные истории с вопросами, на которые простым языком отвечают известные учёные Алтайского государственного университета.

Фото: Алтайский государственный университет Embedded video for В алтайском вузе стартовал проект «Наука для почемучек»

Его выпуск подготовило ко Всероссийскому Фестивалю науки Nauka 0+ управление информации и медиакоммуникаций Алтайского государственного университета.

Проект начали весной 2021 года. По словам его инициатора и автора, ответственного секретаря сектора связей с общественностью УИМ АлтГУ Алексея Козерлыги, вдохновением на него стало общение с пятилетней дочерью и детьми такого же возраста родных и близких, которые ежедневно задают много самых разных вопросов об окружающем их мире. Эти вопросы будут оформлены в небольшие фильмы, которые УИМ будет демонстрировать на своих веб-ресурсах еженедельно на протяжении осени, сообщили в пресс-службе вуза.

«С детства мы думаем, что в нашем мире есть место волшебству. Именно волшебством мы объясняем для себя многие непонятные вещи. Но, оказывается, настоящие волшебники – рядом! Они работают в научных центрах и лабораториях. И имя им – ученые! Работа их зачастую незаметна, но важна и интересна. Это мы и попробуем показать в нашем проекте, и отчасти заинтересовать миром науки подрастающее поколение», – отметил начальник УИМ АлтГУ Дмитрий Марьин.

В первой истории под названием «Почки – веточки – листочки» на детский вопрос отвечает доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники Института биологии и биотехнологии АГУ Татьяна Терёхина.

Катунь24