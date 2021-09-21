Катунь24: Впервые за 10 лет в России цена на гречку превысила 100 рублей

Стоимость крупы летом 2021 года стала больше, чем весной 2020, когда её активно покупали в карантинный период.

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В августе 2021 года 1 кг гречки стоил в магазинах в среднем 102,5 руб, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Последний раз цены превышали отметку 100 руб. за 1 кг лишь в 2011 году: в мае того года гречка дорожала до 112 руб. за 1 кг.

Непрерывный рост цен на крупу начался с октября 2020 года. В сентябре 2021 года рост цен, по данных Росстата, остановился: в первую неделю гречка немного подешевела, но 7–13 сентября вновь подорожала по сравнению с предыдущей неделей — на 0,2 %. В российском Минсельхозе отметили, что возможность дефицита гречки исключена.

Данная крупа входит в утвержденный правительством перечень из 24 социально значимых продуктов. Если в течение 60 дней подряд продукт из этого списка без учёта сезонных колебаний подорожает на 10 %, на 90 дней на него могут быть установлены предельные цены.

Катунь24