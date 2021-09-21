Катунь24: В российском Минздраве назвали число жертв трагедии в Перми
Восемь человек погибли, 24 ранены.
Фото: Кадр из видео vk/kultaevo59
Напомним, о стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательского университета (ПГНИУ) СМИ сообщили сегодня, 20 сентября 2021 года. Информация также распространилась в Telegram-каналах, в частности «112».
Вооруженный 18-летний парень проник на территорию одного из корпусов вуза, где открыл огонь. Позже выяснилось, как уточнили в региональном СК, что это сделал студент университета Тимур Бекмансуров. Нападавшего ликвидировали сотрудники ОМОН.
Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу РБК в пресс-службе Минздрава России, на месте происшествия работают 25 медицинских бригад. Восемь человек погибли, ещё 24 ранены, у 19 из них — огнестрельные ранения.
Как уточняет издание, в Пермь по поручению премьер-министра Михаила Мишустина вылетели Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Свои соболезнования родным погибшим выразил президент России Владимир Путин.
По факту произошедшего региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.