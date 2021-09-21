Катунь24: В Барнауле продают часть здания бывшего Дома быта

Помещение занимает площадь более тысячи кв. м. За площади с действующими арендаторами собственник просит 55 млн рублей.

Фото: barnaul.cian.ru

На продажу выставлен второй этаж двухэтажного нежилого здания. Будущим собственникам предлагается устроить там фитнес-клуб или офисное помещение, а также приспособить его под готовый бизнес. Сейчас в этой пристройке находятся банкетный зал Royal, Федерация бильярдного спорта Алтайского края и клуб «Богема». Объявление о продаже появилось на сайте «Циан».

Собственник также отмечает, что в шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта.

Катунь24