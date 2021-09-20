Катунь24: Видео: в квартире россиян из унитаза выплыл живой котёнок
Малыша отмыли, отогрели и накормили.
Фото: «ДТП и ЧП Петербург»
Необычный случай произошел в шестиэтажке в посёлке Токсово Ленинградской области.
Как утверждает хозяйка квартиры, котенок именно выплыл из канализации, а не сам запрыгнул в унитаз.
«После посещения, так сказать, белого друга, нажав на кнопку смыв, вместе с водой появился кот. Орущий, но очень жаждущий жить!», — рассказала женщина в интернет-сообщетве «ДТП и ЧП Петербург».
На вид котёнку 4-5 месяцев. Он находился в шоковом состоянии.
Женщина предполагает, что животное могло попасть в канализационную трубу через чердак. Либо питомца кто-то намерено спустил в унитаз.
Хозяев котёнка пытались найти через домовые чаты, но никто не отозвался. Сейчас семья собирается найти ему новых хозяев.
Однако многие комментаторы не поверили в эту историю и решили, что семья просто «хайпанула». Другие же посчитали, что котенок вполне мог залезть в фановую трубу.
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