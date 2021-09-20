ГОРНЯК22 21.09.2021
Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае обнародовали первые результаты подсчета голосов на выборах в АКЗС

Горняк22
16 часов Ago

По состоянию на 1:00 20 сентября в Алтайском крае комиссии обработали 16,73 % протоколов.

Фото: pixabay.com

Пока что лидирующую позицию удерживает «Единая Россия», суммарно набрав 33,74 %. Далее идет КПРФ – 22,29 %.

Третье место предварительно у эсеров, набравших 14,16 %.

У «Коммунистов России» — 11,20 %.  ЛДПР на данном этапе суммарно набрали 11,16 % голосов.

Наименьшие результаты показывает «Яблоко» — 1,97 %.

Катунь24

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