Катунь24: В Алтайском крае обнародовали первые результаты подсчета голосов на выборах в АКЗС
По состоянию на 1:00 20 сентября в Алтайском крае комиссии обработали 16,73 % протоколов.
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Пока что лидирующую позицию удерживает «Единая Россия», суммарно набрав 33,74 %. Далее идет КПРФ – 22,29 %.
Третье место предварительно у эсеров, набравших 14,16 %.
У «Коммунистов России» — 11,20 %. ЛДПР на данном этапе суммарно набрали 11,16 % голосов.
Наименьшие результаты показывает «Яблоко» — 1,97 %.