Катунь24: В Барнауле открылась новая аптека, где можно получить льготные лекарства

Она находится в посёлке Затон.

Фото: pixabay.com

Там будут продавать лекарства населению, а также выдавать льготные препараты и изделия медицинского назначения для отдельных категорий граждан, которые имеют право на их бесплатное получение.

Аптека находится на первом этаже 2-этажного здания. Ее площадь составляет порядка 20 квадратных метров.

Директор Алтайской сети государственных аптек Ольга Калита рассказала, что аптеку открыли по многочисленным просьбам жителей посёлка, прежде всего льготников, которых в поселке — 150. Раньше за лекарствами они ездили в Барнаул, а сейчас они могут их получить в шаговой доступности от дома.

Как сообщают на сайте регионального Минздрава, сейчас в краевом центре работают 19 государственных аптек и аптечных пунктов. В планах — открытие аптеки в строящемся здании поликлиники № 14.

Катунь24