ГОРНЯК22 21.09.2021
Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае проголосовали 28,91 % избирателей

Горняк22
16 часов Ago

Данные о средней явке избирателей по состоянию на 12:00 19 сентября опубликовала Избирательная комиссия Алтайского края.

Фото: Катунь 24

Сейчас участие в выборах приняли 515 тысяч жителей Алтайского края.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания проходят в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

Избирательные участки открыты до 20:00. 

Катунь24

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