Катунь24: В Алтайском крае проголосовали 28,91 % избирателей
Данные о средней явке избирателей по состоянию на 12:00 19 сентября опубликовала Избирательная комиссия Алтайского края.
Фото: Катунь 24
Сейчас участие в выборах приняли 515 тысяч жителей Алтайского края.
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания проходят в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.
Избирательные участки открыты до 20:00.