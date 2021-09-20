Катунь24: В Алтайском крае проголосовали 28,91 % избирателей

Данные о средней явке избирателей по состоянию на 12:00 19 сентября опубликовала Избирательная комиссия Алтайского края.

Фото: Катунь 24

Сейчас участие в выборах приняли 515 тысяч жителей Алтайского края.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания проходят в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

Избирательные участки открыты до 20:00.

Катунь24