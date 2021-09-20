Катунь24: Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили работников лесного хозяйства Алтайского края с праздником

Сегодня, 19 сентября, свой профессиональный праздник отмечают работники леса и лесоперерабатывающей промышленности.

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко направили работникам лесного хозяйства региона свое поздравление, текст которого опубликован на сайте правительства края.

«Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства!

Поздравляем вас с праздником!

В лесном хозяйстве региона трудятся настоящие профессионалы своего дела, благодаря добросовестности и напряженной каждодневной работе которых леса Алтайского края остаются его гордостью и ценностью.

Сохранение и приумножение лесного фонда — одна из главных задач специалистов отрасли. За последние два года в крае было высажено более 7 тысяч гектаров саженцев ценных древесных пород.

В Алтайском крае создана комплексная система охраны лесов от пожаров. Специалистам, имеющим в распоряжении современную технику, возможности космической съемки, удается эффективно противостоять огненной стихии. Сейчас лесоводы активно осваивают новую методику выращивания леса в предгорной, труднодоступной местности, а лесопромышленные компании края постепенно внедряют передовые технологии безотходной переработки древесины.

Благодаря просветительской деятельности сотрудников лесного хозяйства все больше жителей региона самых разных возрастов участвуют в экологических акциях и рейдах по очистке лесов, занимаются посадками лесных культур. Регион активно поддерживает патриотические всероссийские акции «Сад памяти», «Лес Победы», «Сохраним лес».

Мы благодарим сотрудников и ветеранов отрасли за добросовестную работу, неравнодушие, любовь к своей замечательной профессии. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!»