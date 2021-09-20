Катунь24: В Барнауле из-за нарушения процедуры признали недействительными больше 90 бюллетеней

Об этом в воскресенье, 19 сентября 2021 года, на пресс-конференции заявила председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

Фото: Катунь 24

Речь идёт об участковой избирательной комиссии № 177. Ирина Акимова пояснила, что 94 бюллетеня находились в переносной урне.

«Участковой избирательной комиссией № 177 94 бюллетеня для голосования вне помещения признаны недействительными. Информация соответствует действительности полностью. Решением комиссии на площадке Ленинского района 94 бюллетеня, использованные для голосования вне помещения, которые находились в соответствующей переносной урне при осуществлении такого голосования, были признаны недействительными в связи с нарушением процедуры голосования вне помещения со стороны тех членов комиссии, которые осуществляли эту процедуру. Члены комиссии осуществляли процедуру не по месту проживания избирателей, которые бы хотели проголосовать вне помещения», — заявила глава Алтайкрайизбиркома.

Комиссия признала эти бюллетени недействительными.

По словам председателя избирательной комиссии края, это никак не повлияет на ход голосования на данном участке. Сейчас УИК продолжает работу в обычном режиме.

Катунь24