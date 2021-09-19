Катунь24: В рыбных консервах, производимых в Алтайском крае, обнаружили кишечную палочку

Партии продукции, в которых обнаружили вредные микроорганизмы, не допущены к реализации.

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В августе 2021 года были взяты пробы рыбной продукции ООО «Магтал». Предприятие находится в Тальменском районе Алтайского края.

Лабораторные исследования показали наличие в леще вяленом и пресервах сельди бактерии группы кишечной палочки. Ее наличие нарушает регламенты «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности рыбы и рыбной продукции», сообщают в Управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Нарушение обнаружили специалисты Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Сейчас ведомство проводит работу по отзыву декларации о соответствии на леща вяленого и пресервы филе кусочки сельди в майонезно-горчичном соусе производства ООО «Магтал». Также рассматривается вопрос о привлечении нарушителя к административной ответственности.

Бактерии группы кишечной палочки относятся к патогенным микроорганизмам. Они могут стремительно размножаться из-за неправильной транспортировки, хранения, приготовления или подачи продуктов, что приводит к порче пищи и может вызвать серьёзное отравление у человека.

Катунь24