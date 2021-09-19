Катунь24: В краевом Избиркоме подсчитали среднюю явку избирателей в первый день голосования

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания стартовали вчера, 17 сентября 2021 года.

Фото: Катунь 24

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По данным Избирательной комиссии региона на 20:00 17 сентября 2021 года. в Алтайском крае проголосовали 207 226 человек, сообщает пресс-служба ведомства. Это количество составляет 11,64 % средней явки избирателей.

Напомним, выборы депутатов Госдумы и АКЗС проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Избирательные участки работают с восьми утра до восьми вечера каждый день. С собой нужно взять паспорт. Желательно – маску и перчатки. Также их выдают на избирательных участках. На стойке регистрации граждане получают четыре бюллетеня. Сделать свой выбор нужно в специальной кабинке.

Также барнаульцы выбирают место для стелы «Город трудовой доблести». Для этого на избирательных участках есть специальные бланки, где указано 11 мест для размещения.

Катунь24