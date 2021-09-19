Катунь24: В алтайском вузе создали мармелад из сухого мёда и грибов мейтаке

Учёные разработали рецептуру четырёх видов этой сладости, три из которых сделаны на основе овощей.

Фото: Пресс-служба Алтайского государственного университета

Полезный мармелад создали резиденты Студенческого бизнес-инкубатора Алтайского госуниверситета. В их основу легли природные компоненты: пектин, сухой мед, продукты из люпина и грибы мейтаке (Grifola frondosa).

«Дети, в большинстве своем, не любят овощные культуры, которые обладают массой полезных качеств, необходимых для развития организма человека. Поэтому перед нами стояла задача сделать вкусный и полезный для детей продукт, возмещающий, в частности, недостаток клетчатки в организме, – пояснила директор Центра развития технологического предпринимательства, трансфера технологий и управления интеллектуальной собственностью АлтГУ Ольга Анатольевна Высоцкая.

Кроме того, как отметила учёный, продукция из грибов мейтаке (Grifola frondosa), распространенных в японской кухне – отдельное новое направление работы СБИ. Они известны способностью снижать вес, обладают иммуностимулирующим действием благодаря наличию имеющихся в них полисахаридов группы В.

Тела грибов перерабатывают в полуфабрикаты и готовые блюда на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, в домашних условиях и для реализации через оптово-розничную торговую сеть, уточнили в пресс-службе университета. Также лекарственные виды грибов могут найти широкое применение в фармацевтической промышленности. Сейчас учёные АГУ отрабатывают технологию выращивания этих грибов: они довольно неприхотливы и быстры в созревании.

Катунь24