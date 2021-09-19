Катунь24: В региональном Минприроды прокомментировали слухи о возможной свалке под Барнаулом

В ведомстве отметили, что с момента официального отказа строительство экотехнопарка прекращено.

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Участки под полигон почти в том же месте, но на местах под другими кадастровыми номерами, обнаружили жители Первомайского района. Люди считали, что они находятся в неведении о строительстве нового мусорного полигона, сообщает Barnraul 22.

В Министерстве природы Алтайского края на запрос жителей ответили, что информация не сответствует действительности. Решение об отмене стрительства полигона было принято с учетом мнения местных жителей. Решение правительства региона по этому вопросу не было изменено.

Также в ведомстве отметили, что участки с кадастровыми номерами находятся в частной собственности. Их перемежевание, объединение и присвоение новых номеров находится в ведении собственника земли.

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Катунь24