Катунь24: В Алтайском крае начались трёхдневные выборы депутатов в Госдуму и АКЗС

Более 1,5 тысячи избирательных участков открылись в Алтайском крае.

Фото: barnaul.org Embedded video for В Алтайском крае начались трёхдневные выборы депутатов в Госдуму и АКЗС

С сегодняшнего дня жители региона выбирают депутатов Госдумы и восьмого созыва АКЗС. Голосование пройдёт в избирательных участках 17, 18 и 19 сентября с 8:00 до 20:00.

Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина в четверг, 16 сентября 2021 года, на заседании в Центризбиркоме, посвященном началу голосования на выборах в Госдуму на Дальнем Востоке, отметила, что серьезных нарушений в ходе предвыборной агитационной кампании в России обнаружено не было. Она заверила, что избирательные комиссии приложат «все усилия, чтобы реагировать на то, что будет происходить [во время выборов] <…> со всей серьезностью», цитирует Наталью Бударину ТАСС.

17, 18 и 19 сентября в РФ будут проходить выборы депутатов Госдумы, одновременно с выборами в нижнюю палату российского парламента должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. В 23:00 мск 16 сентября голосование началось в самых восточных регионах страны — Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

В краевой столице начали работу 264 избирательных участка, в том числе восемь временных, организованных в больницах. Также барнаульцев приглашают выбрать место для установки стелы «Город трудовой доблести». Принять участие в голосовании смогут все жители города, которым на момент голосования исполнилось 14 лет.

Напомним, вчера, 16 сентября, закончилось досрочное голосование для жителей удалённых районов Алтайского края.

Катунь24