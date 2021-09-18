Катунь24: В Алтайском крае голосуют все – от военных до моржей и юмористов

В пятницу, 17 сентября, в 8:00 по местному времени в регионе начали работу более 1,7 тысяч избирательных участков. В ближайшие три дня жителям края предстоит выбрать депутатов Госдумы и АКЗС.

Одними из первых на избирательные участки пришли военнослужащие 35-й дивизии ракетных войск стратегического назначения. Уже на 10 часов утра в ЗАТО Сибирский явка составила 9,7 % – проголосовали 723 человека.

Для удобства пожилых людей, проживающих в домах-интернатах края, там открыли выездные избирательные участки с соблюдением всех мер противоэпидемиологических мер. Старшее поколение традиционно активно участвует в голосовании.

Деонизий Лазареску в этом году отметил 82-й день рождения. Он проживает в Ключевском доме-интернате малой вместимости для престарелых и инвалидов, но старается не пропускать ни одни выборы.

«Я уже успел проголосовать, а зачем откладывать? Тем более, что избирательный участок работает в интернате. Нужно выразить свое мнение, принять решение и отдать голос. Всегда участвовал в выборах и считаю, что от нашего выбора зависит будущее страны, наша благополучная старость! Безразличным здесь быть нельзя!», – говорит Деонизий Лазареску.

Известные жители Алтайского края тоже не остались в стороне от выборов. Ради участия в голосовании перенёс тренировки самый популярный в крае «морж» Александр Зеленецкий. Спортсмен, отмеченный в Книге рекордов Гиннесса, посетил свой избирательный участок в Бобровском лесокомбинате.

Ранним утром на избирательный участок пришёл музыкант, актёр и участник легендарной команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Виталий Гасаев.

«С чувством выполненного долга вышел с избирательного участка. За кого проголосовал – не скажу. Но всем советуют сегодня сходить на выборы», – высказался юморист в соцсетях.

Как выяснилось, отпуск в Алтайском крае тоже не повод, чтобы пропустить выборы. В Белокурихе для отдыхающих избирательные участки заработали прямо в санаториях, в частности — одной из крупных сетей — “Курорт Белокуриха”. Как пишут в соцсетях, гости города-курорта активно участвуют в голосовании.

Катунь24