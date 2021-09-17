Катунь24: В барнаульских школах проводят тренировки по эвакуации

С обучающимися и сотрудниками образовательных учреждений профессиональные спасатели отрабатывают такие чрезвычайные ситуации как угроза террористического акта и пожар.

Фото: Администрация Барнаула

Вчера, 15 сентября 2021 года, тренировку провели в 135-ой школе, сообщает официальный сайт администрации Барнаула. В эвакуации из якобы горящего здания приняли участие больше 500 учеников и 42 сотрудника школы. Участники отрабатывали действия на случай пожара. Также с учащимися провели занятия по основам безопасности жизнедеятельности, а также классные часы «Дни безопасности», уроки памяти и мужества.

Катунь24