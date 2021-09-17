Катунь24: В Магадане освободили застрявшего на отмели детёныша касатки

Всего в спасательной операции от магаданского пожарно-спасательного гарнизона участвовало 27 человек и 9 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Как сообщают в региональном управлении МЧС, о происшествии утром 16 сентября 2021 года сообщил очевидец. Он рассказал, что в бухте Гертнера на Охотском море заметили детёныша касатки, который попал на отмель и не мог самостоятельно уйти в море.

На место прибыли спасатели, волонтёры и другие специалисты. Они развернули касатку к морю и несколько часов поливали её водой. После прилива и подъёма уровня воды, местные жители и спасатели подтолкнули детёныша, после чего он смог самостоятельно уплыть в море.

Катунь24