Катунь24: Виктор Томенко оценил новую котельную в Шипуновском районе

Модернизация системы теплоснабжения в райцентре – одна из тем рабочей поездки губернатора Алтайского края в район. Визит проходит сегодня, 16 сентября 2021 года.

Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru Embedded video for Виктор Томенко оценил новую котельную в Шипуновском районе

В преддверии нового отопительного сезона в районе построили модульную котельную и провели реконструкцию тепловых сетей. Она будет снабжать теплом 40 % потребителей села Шипуново, в том числе жилые дома, социальные объекты. Общие затраты на объект составили порядка 95 миллионов рублей, средства выделены из краевого бюджета с софинансированием из районного.

Главное достоинство современной модульной котельной – энергоэффективность и экологичность. Таким образом, она обеспечит надежное, бесперебойное и качественное снабжение потребителей теплоснабжением, уменьшит тепловые потери, расход топлива и электроэнергии. Как отметили в пресс-службе правительства Алтайского края, с её вводом в эксплуатацию в Шипуново закроют четыре старые нерентабельные котельные. По оценкам районных властей, за один отопительный сезон экономия составит порядка 4 миллионов рублей.

Виктор Томенко подчеркнул, что необходимо продолжить модернизацию системы теплоснабжения в районе, чтобы обеспечить комфортную температуру в домах и социальных учреждениях.

Кроме того, сегодня глава региона планирует посетить в Шипуново центральную районную больницу, детскую школу искусств, среднюю общеобразовательную школу имени А.В. Луначарского и встретиться с активом района.

Катунь24