Катунь24: В России ужесточили наказание за шторки и каркасные сетки в автомобилях

Российские водители пожаловались на штрафы.

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Если раньше сотрудники ГИБДД ограничивались предупреждением, то сейчас могут выписать штраф в размере 500 рублей и потребовать снять шторки прямо на месте. О таких случаях рассказывает «Autonews», чтобы предупредить водителей о подобных ситуациях.

Дело в том, что сетки и шторки приравняли к тонировочной плёнке, которая запрещена на передних боковых стёклах автомобилей. Согласно Техрегламенту и ПДД, посторонние предметы не должны ограничивать обзор водителя.

«ГИБДД имеет право конфисковать предмет или объект, который является причиной нарушения. Но в документах чётко прописан перечень всех элементов, который подлежит конфискации, и в этом списке нет автомобильных шторок. При этом полицейский может потребовать устранить нарушение на месте или выписать предписание на устранение нарушения в течение 10 дней. В случае неисполнения предписания машину снимут с регистрации», – пишет «Autonews».

Катунь24