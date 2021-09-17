Катунь24: В Алтайском крае осудят машинистку крана, допустившую смерть человека

Против крановщицы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

В апреле 2021 года в Рубцовске одно из обществ с ограниченной ответственностью проводило разгрузку ковша с металлом на платформу железнодорожного полувагона. В этот момент работника компании зажало между бортом вагона и ковшом крана. Мужчина получил травмы, от которых умер на месте происшествия.

Как уточнили в Следственном комитете Алтайского края, 36-летняя сотрудница компании, машинистка крана, нарушила правила техники безопасности при ведении разгрузочно-погрузочных работ. Она не убедилась в отсутствии работника предприятия в зоне работы крана и перемещения груза. Кроме того, работа была начата без сигнала стропальщика – человека, выполняющую обвязку грузов.

Рубцовский cледственный отдел СК РФ по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела. Крановщице вынесено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

Катунь24