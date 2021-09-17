Катунь24: В России изменят правила назначения пособий на детей от трех до семи лет

Внести изменения планируется до конца 2021 года.

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Как сообщает Минтруд, выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет назначаются с учётом комплексной оценки нуждаемости и «правила нулевого дохода», то есть наличия у взрослых членов семьи заработка (зарплата, стипендия, доход от предпринимательства, пенсия) или его отсутствия по объективным жизненным обстоятельствам.

Иногда причиной нехватки средств становится беременность. Особенно если будущая мама тяжело переносит своё положение и по состоянию здоровья не может активно искать работу.

«Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка», — отмечают в ведомстве.

Катунь24