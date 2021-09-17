ГОРНЯК22 17.09.2021
Алтайский край

Катунь24: В России изменят правила назначения пособий на детей от трех до семи лет

Горняк22
7 часов Ago

Внести изменения планируется до конца 2021 года.

Фото: pixabay.com

Как сообщает Минтруд, выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет назначаются с учётом комплексной оценки нуждаемости и «правила нулевого дохода», то есть наличия у взрослых членов семьи заработка (зарплата, стипендия, доход от предпринимательства, пенсия) или его отсутствия по объективным жизненным обстоятельствам.

Иногда причиной нехватки средств становится беременность. Особенно если будущая мама тяжело переносит своё положение и по состоянию здоровья не может активно искать работу.

«Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка», — отмечают в ведомстве.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Полиция Барнаула получила сообщение о подготовке взрыва в Санкт-Петербурге

Горняк22: Полиция Барнаула получила сообщение о подготовке взрыва в Санкт-Петербурге

Горняк22
7 часов Ago
Полиция Фото: Виталий Барабаш В пресс-службе администрации рассказали, что сообщение отрабатывается профильными службами. Информации о обнаружении взрывчатки не поступило В Барнауле...
Горняк22: Администрирование налогов. Промышленникам Алтая рассказали, как списать затраты

Горняк22: Администрирование налогов. Промышленникам Алтая рассказали, как списать затраты

Горняк22
7 часов Ago
В Барнауле прошел круглый стол «Актуальные вопросы администрирования налогообложения в промышленности». 15 сентября 2021 года Фото: Эдуард Клипенштейн Актуальные вопросы...

Читать по теме:

ВТОПЕ: