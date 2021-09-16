Катунь24: Василисса: традиции и приметы на 16 сентября

16 сентября Православная церковь почитает память мученицы Василиссы, пострадавшей в возрасте 9 лет за веру во Христа при императоре Диоклетиане. До XVIII века в русских жития святых Василиссу называли Васса или Василиса.

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Из-за доноса святая была схвачена и приведена к перфекту Александру, который пытался уговорить девочку отречься от веры и поклониться языческим идолам, но его попытки были безуспешными. Тогда перфект приказал предать Василиссу страшным пыткам: её били по лицу, раздели догола и подвесили за ноги вниз головой, жгли огнем и окуривали серным дымом, а затем бросили в горящую печь. Мученица, сотворив крестное знамение, вышла из огня невредимой. Затем её отдали на съедения диким зверям, но они не тронули святую.

Впоследствии перфект отпустил девочку, а сам уверовал во Христа, остаток жизни провел в покаянии. После пыток Василисса вышла за город и, стоя на камне, совершила молитву. По её просьбе из камня забил целебный источник, вода из которого в дальнейшем исцелила многих христиан. Возле этого камня мученица мирно умерла. Похоронил её епископ Антоний.

Ещё в этот день почитается память священномученика Анфима Никомидийского и других мучеников, в том числе и девы Домны. Все они пострадали во время гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане.

Традиции и обычаи

В народе дату 16 сентября прозвали день Домны. Было принято наводить порядок в доме, в сарае и в амбаре. Считалось, что это поможет приобрести благополучие на осень. Хозяйки жгли изношенные и ненужные вещи: «Что уже не впрок стало – Домна вместе с картофельной ботвой на грядке сжигала». В доме прибирали всю рухлядь. Вещи перестирывали и приводили в порядок, а что негодным стало, раздавали бедным или сжигали на огороде.

У наших предков старые вещи ассоциировались с наступившей осенью, со старением года, увяданием природы, увеличением темного времени суток и надвигающимися холодами. Весной же природа пробуждалась от зимней спячки, дни становились длиннее и теплее. Все это настраивало на обновление и преображение жизни, в том числе и её предметной стороны.

Важно обратить внимание на ещё одну черту земледельческого сознания, сохранявшего взгляд на старое и новое. Старинные порядки, традиционные обряды и старые вещи – все это связывалось со «своим» и воплощало идею надежности. Новое же было непонятным, пугающим и даже опасным. Оно ассоциировалось с молодым, активным, энергичным, но не совсем надежным. По этой причине в крестьянском быту высоко ценились старинные вещи и старые родительские дома.

Отживший свой срок предметы не сразу выбрасывали. Их относили на чердак, складывали в сараи. Эти вещи служили своего рода памятью семьи, дома, связью с предками. Они по-своему охраняли жилище и его обитателей.

В былые времена с особым уважением относились к старой, изношенной обуви, в первую очередь, к лаптям, которые считали хорошим средством от сглаза. В большом количестве изношенные лапти вешали у крыш скотных дворов, чтобы уберечь животных от всего дурного. Чтобы защитить жилище от «лихого глаза» лапти крепили возле ворот или калитки.

Приметы и поверья

Гром гремит – к долгой и теплой осени. Теплый день – к поздней весне. Красный закат – к холодам или заморозкам. Если день туманным выдался, то полевые работы пройдут спокойно и легко. Туман в полнолуние или новолуние – к ясной погоде. Дождь после обеда – к затяжному ненастью. Большие муравейники – к суровой зиме. На елях шишек много – зима будет теплой. Мало ягод и грибов – следующий год будет неурожайным. Чтобы защитить домашнюю скотину от порчи, на скотном дворе нужно старую обувь повесить. Чтобы беду на себя не накликать, смотреться в зеркало 16 сентября нужно как можно реже. Чтобы привлечь в свою жизнь счастье и удачу, в этот день нужно избавиться от старых и ненужных вещей. Одежду и предметы быта в хорошем состоянии можно раздать людям, а ветошь – сжечь.

Человеку, родившемуся 16 сентября, следует носить топаз и янтарь. В этот день на свет появляются сильные, выносливые, наделённые честолюбием и упорством личности. Чтобы достигнуть поставленной цели они готовы приложить максимум усилий.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24