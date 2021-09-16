Катунь24: Вице-губернатор проверил, как выполняются поручения главы региона в Каменском районе

Игорь Степаненко посетил заседание Каменского районного Собрания депутатов.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Вице-губернатор проверил, как выполняются поручения главы региона в Каменском районе

Еще в 2019 году губернатор Виктор Томенко посетил муниципалитет и дал ряд поручений по ремонту и строительству социально значимых объектов. Сегодня Игорь Степаненко рассказал депутатам о ходе работ в районе. Затронул тему строительства нового здания гимназии № 5. Старому больше 80 лет, оно рассчитано на 365 мест. Его планируют снести и на его месте построить новое.

Также заместитель председателя Правительства Алтайского края отметил: благоустройство нового детского сада № 28 нужно продолжать. Например, положить на прогулочных площадках резиновое покрытие вместо асфальта.

По поручению губернатора в межрайонной Каменской ЦРБ продолжаются работы по капитальному ремонту и технической модернизации. Также планируется ремонт спортивного комплекса «Спартак», чтобы воспитывать будущих чемпионов в комфортных условиях.

Объекты строятся, но тренеров в профессиональном спорте не хватает из-за маленькой заработной платы в Каменском районе. Губернатор поставил перед краевым Министерством спорта задачу: найти решение. Только не на уровне отдельного района, а на общерегиональном.

Катунь24