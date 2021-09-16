Катунь24: В составе баскетбольного клуба «Барнаул» в этом сезоне сыграет американец

Кван Валлер приехал из США, но его уже смело можно называть барнаульским парнем. Наш корреспондент Артём Тарасов познакомился с легионером.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В составе баскетбольного клуба «Барнаул» в этом сезоне сыграет американец

Почти месяц Кван Валлер тренируется в Алтайском крае. Этот сезон игрок проведёт в составе баскетбольного клуба «Барнаул». Число 12 на майке удачно описывает позиции баскетболиста на площадке – Квана готовят к игре первым или вторым номером, то есть на месте разыгрывающего или атакующего защитника.

Спортсмену 31 год. Его спортивная карьера связана со многими странами: США, Великобритания, Германия, Грузия и Египет. Кван родом из города Рокфорд, штат Иллинойс. Барнаул ему очень напоминает родину.

«Раньше я слышал только про Сибирь. Я не знал про город Барнаул. Мой родной город Рокфорд такой же. Ближайший к нам крупный город – это Чикаго, и многие люди думают именно о нём, когда говорят о нашей местности. Я вас понимаю», — рассказывает Кван Веллер.

Знакомиться с русской культурой и языком Квану больше всего помогает Сэм. Так американец называет партнёра по команде Андрея Семёнова. Многие игроки и тренеры хорошо говорят по-английски. Изменения в команде наступили только на бытовом уровне.

Американцу известно и про холодную погоду в России. К морозам он уже готовится основательно. Но привыкнуть к часовому поясу Алтайского края пока не получилось. Видимо, лечь спать раньше спортсмену не позволяют творческие порывы. Его хобби – это рисование. Более того, Кван на этом ещё и зарабатывает.

Сейчас американец уже стал барнаульцем – и для одноклубников, и для болельщиков. Окружение в шутку начинает называть его созвучным русским именем Валера. Думают, приживётся. Посмотреть на Квана Валлера и его игру можно будет 7 октября. Баскетбольный клуб «Барнаул» в этот день встретится с «Уфой».

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