ГОРНЯК22 17.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Вечно молодой, вечно пьяный: несовершеннолетний водитель устроил пьяное ДТП на Алтае

Горняк22
15 часов Ago

Парень не справился с управлением и съехал в кювет.

Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай

ДТП произошло 15 сентября около 1:50 в Шебалинском районе Республики Алтай. Несовершеннолетний местный житель двигался на автомобиле Toyota Corolla со стороны села Мыюта в направлении села Шебалино. На трассе он не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги.

В результате ДТП молодого водителя доставили в Шебалинскую районную больницу. У него взяли кровь на алкоголь, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Катунь24

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