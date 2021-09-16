Катунь24: Вечно молодой, вечно пьяный: несовершеннолетний водитель устроил пьяное ДТП на Алтае

Парень не справился с управлением и съехал в кювет.

Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай

ДТП произошло 15 сентября около 1:50 в Шебалинском районе Республики Алтай. Несовершеннолетний местный житель двигался на автомобиле Toyota Corolla со стороны села Мыюта в направлении села Шебалино. На трассе он не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги.

В результате ДТП молодого водителя доставили в Шебалинскую районную больницу. У него взяли кровь на алкоголь, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Катунь24