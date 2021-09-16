Катунь24: В Госдуме обсудят вопрос о возрастной маркировке компьютерных игр
Депутаты считают, что делать это необходимо, чтобы предупредить родителей, чьи дети могут столкнуться с жестоким и непристойным игровым контентом.
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«Профильный комитет Госдумы будет обсуждать вопрос возрастной маркировки компьютерных игр. В какой форме эта идея будет реализована — вопрос, на который ещё предстоит ответить», — цитирует «Парламентская газета» слова главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.
По его словам, маркировка компьютерных игр, подобная той, что сейчас действует в отношении спектаклей, кинофильмов или литературы — необходима для родителей, которые несут ответственность за воспитание своих детей и до совершеннолетия являются их представителями перед государством.
Кроме того, депутат отметил, что механизмы госрегулирования в сети «обязательно должны присутствовать, но всему нужна мера, потому как любой запрет порождает всплеск интереса к запрещаемому предмету».
«Также вводить запрет можно только тогда, когда выверен механизм его практической реализации», — пояснил Хинштейн.
Вместе с тем депутаты считают, что блокировать доступ к геймингу для несовершеннолетних, как это уже делают в Китае, в нашей стране как минимум преждевременно.