Катунь24: В Госдуме обсудят вопрос о возрастной маркировке компьютерных игр

Депутаты считают, что делать это необходимо, чтобы предупредить родителей, чьи дети могут столкнуться с жестоким и непристойным игровым контентом.

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«Профильный комитет Госдумы будет обсуждать вопрос возрастной маркировки компьютерных игр. В какой форме эта идея будет реализована — вопрос, на который ещё предстоит ответить», — цитирует «Парламентская газета» слова главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

По его словам, маркировка компьютерных игр, подобная той, что сейчас действует в отношении спектаклей, кинофильмов или литературы — необходима для родителей, которые несут ответственность за воспитание своих детей и до совершеннолетия являются их представителями перед государством.

Кроме того, депутат отметил, что механизмы госрегулирования в сети «обязательно должны присутствовать, но всему нужна мера, потому как любой запрет порождает всплеск интереса к запрещаемому предмету».

«Также вводить запрет можно только тогда, когда выверен механизм его практической реализации», — пояснил Хинштейн.

Вместе с тем депутаты считают, что блокировать доступ к геймингу для несовершеннолетних, как это уже делают в Китае, в нашей стране как минимум преждевременно.

Катунь24