Катунь24: Виктор Томенко вручил краевые награды алтайским паралимпийцам

Церемония награждения состоялась сегодня, 15 сентября 2021 года, в правительстве Алтайского края.

Фото: Правительство Алтайского края

Сегодня в Барнаул вернулись участники, призёры и победители Паралимпийских игр в Токио. После аэропорта они направились на встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

«Мы следили за вами, болели за вас. Мы очень рады, что наша сборная так успешно выступила. И конечно же, мы все болели за Романа Жданова, нашего спортсмена и знаменосца российской команды, который по праву получил возможность представлять всю нашу страну. Призовые места, вхождение в число лучших по своим дисциплинам – это очень высокие результаты. Все мы получили прекрасные эмоции. Еще раз поздравляю алтайский спорт, наших тренеров и спортсменов», – выступил с торжественной речью глава края.

Губернатор края вручил Роману Жданову, заслуженному мастера спорта России по плаванию, орден «За заслуги перед Алтайским краем» II степени. На Паралимпиаде спортсмен завоевал три золотых и две бронзовые медали.

Также медалью «За заслуги перед обществом» награждены Сергей Мануйлов – заслуженный тренер России по легкой атлетике (тренер Егора Шарова, Александра Костина, Юрия Клопцова) и Елена Соколова – заслуженный тренер России по плаванию с ПОДА (тренер Егора Ефросинина, Романа Жданова, Артура Кубасова, Юрия Лучкина).

Заслуженные мастера спорта и призёры Паралимпиады Егор Ефросинин и Александр Костин, а также спортсмен-ведущий Юрий Клопцов получили почётные грамоты правительства Алтайского края. Также благодарности от губернатора региона получили Артур Кубасов и Егор Шаров.

Как сообщают в ведомстве, после церемонии награждения Виктор Томенко пообщался со спортсменами, их близкими и тренерами.

На счету спортсменов из Алтайского края семь медалей: три золотые, одна серебряная и три бронзовые. Российская команда стала четвёртой по числу золотых медалей и третьей по медальному зачёту.

Катунь24