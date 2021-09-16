Катунь24: В России предложили запретить испытания игрушек на животных

Сейчас исследования проводят на мышах, крысах и морских свинках.

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Производители хотят добиться проведения исследований вне живых организмов, то есть в пробирке, рассказала «Известиям» глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Она отметила, что ассоциация уже выступила с этим предложением в Евразийской экономической комиссии.

Специалисты провели несколько совещаний. Окончательное решение примут в ближайшие две недели.

Цицулина пояснила: на животных проверяют кожно-раздражающее действие игрушек. Также по ним оценивается индекс токсичности, но его можно устанавливать и вне живого организма. Методику проверки выбирают в специальной лаборатории, и производители никак не могут на это повлиять.

Катунь24