Катунь24: В Бийске прошло богослужение в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского

Службу возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Литургия в соборе Александра Невского стала первой за долгое время.

Embedded video for В Бийске прошло богослужение в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского

Церковь закрыли в конце 30-х годов прошлого века и забрали под производство. Сейчас храм принадлежит заводу «Электропечь», но бийская епархия заключила соглашение с Советом директоров о безвозмездном пользовании на 11 месяцев. Повод для проведения литургии весомый – 800-летие со дня рождения Александра Невского. На службу приехали православные из других регионов, в том числе потомок первого настоятеля собора.

«Глубокоуважаемый владыка, разрешите вручить вот эту икону как память первого настоятеля этого храма, отца Василия Климова», – обратился к митрополиту Вячеслав Ниниченко, внук отца Василия Климова.

В этот день митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и епископ Бийский и Белокурихинский Серафим провели Божественную литургию.

«Другой бы воитель давно бы уже победил тех супостатов, которые не дают в этом храме совершать богослужения, не отдают его верующим людям, а святой князь терпит, научая нас терпеливо переносить все нападки на нашу веру», ­– произнёс Сергий, митрополит Барнаульский и Алтайский.

После литургии митрополит Сергий зачитал правительственные телеграммы от Александра Карелина, Сергея Гаврилова и Сергея Неверова. Депутаты поздравили Владыку с Возобновлением Богослужения в Соборе Святого Александра Невского в Бийске.

«Такой храм великолепный стоит в запущенном состоянии. Хочется, конечно, чтобы скорее его передали православной русской церкви. Я когда зашла в храм и у меня слезы на глазах, потому что лики святых сохранились, они смотрят на нас. Без волнения никак нельзя в этом храме находиться», – рассказала жительница Бийска Галина Красноштанова.

Переговоры о передаче собора бийской епархии идут с 90-х годов. И эта литургия может стать поводом для сохранения и возвращения церкви православным.

Катунь24