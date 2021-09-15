Катунь24: В России предложили давать работникам три выходных после вакцинации

Общественники считают, что это даст возможность гражданам лучше восстанавливать силы и быстрее возвращаться к труду.

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В России необходимо обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID, а также в целом после прививок в условиях пандемии. Письмо с таким предложением директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максим Петунин направил в правительство.

«В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трёх обязательных оплачиваемых выходных дней», — цитирует РИА «Новости« обращение директора института Максима Петунина.

Отмечается, что сейчас трудовым законодательством не предусмотрены оплачиваемые отгулы после вакцинации. Если же после инъекции у человека повышается температура или появляются другие симптомы, то единственной причиной остаться дома может быть только оформленный у врача больничный лист.

Катунь24